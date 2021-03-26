رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازى والمواساة باسم البرلمان العربي وبالأًصالة عن نفسه، لمصر، قيادة وحكومة وشعبًا، في ضحايا حادث تصادم قطارى الأليم بمحافظة سوهاج.كما أعرب رئيس البرلمان العربي في بيان صدر اليوم عن صادق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل