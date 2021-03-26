«تنسيقية الأحزاب»: سنستخدم أدواتنا الرقابية لمحاسبة المتسبب فى حادث قطارى سوهاج

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعتها ببالغ الاهتمام حالة المصابين في حادث تصادم قطاري سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل.وأعربت التنسيقية عن تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، مؤكدة أنها مستمرة في مراقبة الأداء الحكومي في التعامل مع الحادث وتداعياته، وكذلك الكشف عن جميع الحقائق في التحقيقات بشفافية ونزاهة.وأكدت أن جميع الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، قائلة: "حياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير".ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث القطار.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".