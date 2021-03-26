عاهل البحرين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج.وأعرب ملك البحرين في نص برقيته، عن "خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه".