النائب العام يتوجه لموقع حادث قطارى سوهاج

توجه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إلى محافظة سوهاج، للوقوف على تحقيقات حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.