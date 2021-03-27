«بنشترى راجل».. مفردات الرجولة فى الحارة المصرية

رجولة.



يا راجل؟



لا يا راجل!



راجل.



استرجل.



راجل من ضهر راجل.



بنشترى راجل.



قعدة رجالة.



الراجل يتربط من لسانه.



الرجولة مواقف مش هز كتاف.



ورد ذكر الرجل فى العديد من المفردات الشعبية داخل الحارة المصرية.. نستعرضها فى السطور التالية.مفردة واحدة تعنى الكثير داخل الحارة المصرية وتعتبر لقبا مستحدثا خلال السنوات الأخيرة. فإذا نادى الشاب صديقه يقول له يا رجولة.تقال هذه العبارة بمعنى الاندهاش والتعجب من أمر ما، فيقول الشخص لصاحبه يا راجل بصيغة الاستفهام.تأتى هذه العبارة بقصد الإنكار والتكذيب ومعناها كفاك كذبا.تقال مجردة فى حق الرجل صاحب المواقف المحترمة.تأتى هذه المفردة بقصد النصح المصحوب بالغيظ. وأحيانا تأتى بقصد التهكم.تقال هذه العبارة فى حق الشخص المحترم القوى الذى يشبه أبيه فى الخصال الحميدة من شدة وحزم ووقوف مع الحق.عبارة تقال فى وقت الخطوبة حين لا يشترط والد العروس على العريس شروطا تعجيزية أو مبالغ فيها.تقال هذه العبارة وقت اشتداد الأزمات فيجلس الرجال لحل المشكلة فيقولون احنا نقعد قعدة رجالة ونشوف الموضوع.تقال هذه العبارة بمعنيين متضادين. أما الأول فيأتى حين بقى الشخص بوعده وتقال بقصد المدح وأما المعنى الثانى فيأتى بقصد التهكم حين لا يكون المرء على قدر وعده.هو مثل شعبى شهير يقال ـحيانا بقصد التهكم من شخص يدعى الرجولة وحين تضعه الظروف فى موقف يتطلب مروءة وروجولة تجده يتراجع للخلف فيقولون وقت الجد سك لورا أو جاب ورا، ثم يتبعون هذه العبارة بهذا المثل الرجولة مواقف مش هز كتاف. أى أن الرجولة تظهر فى أوقات الشدة وليس فى وقت الرخاء ومعنى هز كتاف أى الإبهار والخيلاء وقت البراح. كان يقال هذا المثل أيضا بحق الرجال الذى يؤدون ما يجب عليهم من تحمى مسؤولية فى مواقف صعبة يحملون قول الحق على كاهلهم دون خوف من أحد.