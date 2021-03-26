الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الجمعة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا الحادث المؤسف الناجم عن تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، والذي أسفر عن وفاة 32 شخصًا وإصابة 91 آخرين.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله على الفايز، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة فى هذه المصاب الأليم، وتعازى المملكة لذوى الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.