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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس سيوة: تقديم كافة أوجه الدعم لمراكز الشباب والأندية بالواحة

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:48 م
رئيس سيوة
رئيس سيوة
ياسمين شعيب
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التقى العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة بمجلس إدارة مركز شباب سيوة برئاسة سليمان عيسى رئيس مجلس إدارة مركز شباب سيوة وبحضور أحمد أبوالقاسم، وأحمد محمد يوسف أعضاء مجلس الإدارة وبحضور الشيخ عمر راجح.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة، تقديم كافة أوجه الدعم لمراكز الشباب والأندية بالواحة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاهتمام بالرياضة خاصة مع النتائج التى تحققها المراكز والأندية للوصول إلى دورى الأضواء وتحقيق المراكز الأولى في الألعاب الفردية بالمنافسات المختلفة.

وأشاد رئيس مدينة سيوة بروح التعاون والتكامل بين كافة الجهات، مؤكدا أنه يدعم فريق واحة سيوة بلعبة المينى فوتبول وتمثيله لواحة سيوة في الدورى الممتاز لأول مرة.

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