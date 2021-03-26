سكة حديد نجع حمادي تدفع بأوناش وجرارات لحادث سوهاج

قال أحمد قاسم، رئيس حركة القطارات بمحطة السكك الحديدية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إنه تم الدفع، منذ قليل، بـ"أوناش وجرارات وسيارات إسعاف" وذلك لموقع حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج.



واصطدم قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.



وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية، في محاولة لإنقاذ المصابين، وإجلاء ضحايا الحادث، وسط تكثيف أمني، وتوافد الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادثة.