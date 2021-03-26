رئيس جامعة بنى سويف يرفع حالة الاستعداد لاستقبال مصابي قطاري سوهاج

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بجامعة بنى سويف وبنك الدم وجاهزية كل الأطقم الطبية من كل التخصصات تحسبًا لاستقبال أى أعداد من المصابين فى حادث تصادم قطارى سوهاج أو إرسال الأطقم الطبية للمساعدة فى إجراء العمليات.وأوضح الدكتور منصور أنه تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، لتقديم كل الدعم ووضع إمكانية مستشفى بنى سويف الجامعى والأطقم الطبية المختلفة وكل المستلزمات تحت تصرف الدولة، مؤكدًا تواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض لإجراء أي عمليات جراحية على مدار الساعات القادمة بالمستشفى الجامعى.وتقدم الدكتور منصور بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، راجيًا من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.