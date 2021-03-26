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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 7890 إصابة بكورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:49 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الجمعة، تسجيل 7 آلاف و890 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و838 ألفًا و803 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في بيان أوردته وكالة أنباء "إرنا- نيوز" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 62 ألفًا و232 حالة عقب تسجيل 81 وفاة جديدة، منذ أمس الخميس.

وأضافت لاري أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و577 ألفًا و408 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُشيرة إلى أن هناك 3 آلاف و908 مرضى من الحالات الحرجة يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، مشيرة إلى أن طهران أجرت حتى الآن 12 مليونا و481 ألفًا و917 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى البلاد.

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