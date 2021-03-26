قائد عسكري يمني: الجيش والمقاومة الشعبية عازمة على كسر شوكة الحوثي

أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية اليمنية الثالثة قائد جبهة جبل مراد العميد الركن محمد الحليسي، أن أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب، لقنوا مليشيا الحوثي دروسًا قاسية في مختلف الجبهات.وأوضح العميد الركن الحليسي في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، عازمة على كسر شوكة المليشيات الحوثية، وتحطيم مشروعها للأبد، ولن يركع اليمن للوصاية الإيرانية مهما كانت التضحيات.ولفت إلى أن أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية أصبحوا اليوم يُدركون جيدًا خطر المليشيات الحوثية أكثر من أي وقتًا مضى، الأمر الذي دفعهم للالتفاف حول الجيش والمقاومة الشعبية.كما أكد أن المليشيا الحوثية تعيش اليوم آخر أيامها وأن صفوفها اصبحت تنهار يومًا بعدم يوم، جراء ما تتلقاه من ضربات موجعة من قبل أبطال الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات، ومنها جبهة جبل مراد.