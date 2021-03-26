فرق طبية من القاهرة على متن طائرة إلى سوهاج

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج.وأضاف أنه تم إقلاع، قبل قليل، طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج، وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج، قبل قليل، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كل سبل الرعاية الطبية لهم.وكان قد وقع، منذ قليل، حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج.