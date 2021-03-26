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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بينيت يلتقى الأحزاب الإسرائيلية لتجنب الانتخابات الخامسة

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:05 م
نفتالي بينيت
نفتالي بينيت
سارة الشلقاني
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أجرى نفتالي بينيت رئيس قائمة "يمينا" الإسرائيلية، جولة أولية من المحادثات مع قادة أحزاب التياريين اليميني واليساري خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت قائمة يمينا، اليوم،أن بينيت التقى بأحزاب كتلة اليمين، والكتلة المعارضة لها، دون الاجتماع بأحزاب عرب 48، رغم أن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، حصلت على أربعة مقاعد في انتخابات الكنيست، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأوضحت أن الاجتماعات شملت تسعة أحزاب، هم: الليكود، يش عتيد، شاس، الصهيونية الدينية، أزرق أبيض، يهدوت هتوراة، العمل، إسرائيل بيتنا، وميرتس.

وأعرب "بينيت"، خلال اللقاءات، عن ضرورة العمل بطريقة مسئولة من أجل إنقاذ إسرائيل من الفوضى وإعادة البلاد إلى العمل الطبيعي في أسرع وقت ممكن، وتجنب التوجه إلى انتخابات ستكون هي الخامسة خلال عامين.

وحصل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على 30 مقعدًا في الكنيست، يليه حزب "يش عتيد - هناك مستقبل" الذي يترأسه يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بـ17 مقعدًا.

وكذلك، حصلت كتلة اليمين، التي يقودها نتنياهو، على 59 مقعدًا، حال انضمام نفتالي بينيت، رئيس قائمة يمينا، التي تملك سبعة مقاعد، بينما حصلت الكتلة المعارضة لبنيامين على 57 مقعدًا، وبلغ عدد مقاعد القائمة العربية الموحدة أربعة مقاعد.

ويحتاج نتنياهو إلى الحصول على 61 مقعدا- من إجمالي 120 مقعدًا- للتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي يميني، دون الحاجة للتوجه إلى انتخابات ستكون هي الخامسة خلال عامين، أو الاضطرار لوجود تناوب على رئاسة الوزراء.

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