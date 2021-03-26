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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: ارتفاع مصابى حادث قطارى سوهاج لـ91

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:21 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات "طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام".
وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات "سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا".

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