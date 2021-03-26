إخماد حريق سيارة بنفق الأزهر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريق بسيارة ملاكى بنفق الأزهر بمنطقة وسط البلد دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة بنفق الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتم إخماد النيران، وبالفحص تبين أن الحريق شب فى موتور سيارة ملاكى ولم يسفر عن وقوع أى ضحايا أو مصابين.‏