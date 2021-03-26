أحد منتجي بنجر السكر في الفرافرة: إنتاجية الفدان من 25 إلى 40 طنًا

أكد المهندس إسلام عمران أحد منتجي محصول بنجر السكر بمركز الفرافرة، أن حصيلة المنزرع من محصول بنجر السكر هذا العام تتخطى 100 ألف طن بعد زراعة 2500 فدان سنويا.وأضاف عمران إنتاجية الفدان في مزارع مركز الفرافرة تتراوح تقريبًا من 25 إلى 40 طنًا، ونسبة السكر تتعدى 20%، وسعر الطن يبدأ من 500 جنيه للطن عند درجة سكر 18% بزيادة 25 جنيها على كل 1% ليصل إلى 815 جنيها للطن عند درجة سكر 23%.وقال عمران لـ "الدستور" إن من أهم الأصناف المنزرعة لمحصول بنجر السكر هو صنف "دريمان" والذي يتحمل حرارة الجو بمركز الفرافرة، مضحا أن المزارعين تعاقدت مع مصنع القناة وهو أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر في العالم باستثمارات نحو مليار دولار، لإنتاج ما يزيد على 900 ألف طن سنويا،ويسهم المشروع في سد 75% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر، والتي تبلغ حاليا 1.1 مليون طن سنويا.وأشار عمران أن المصنع يتعاقد مع الفلاحين في مركز الفرافرة من خلال مندوبي المصنع المتواجدين بأستمرار لتقديم الدعم المستمر والمعلومات لكل الفلاحين، علاوة على نقل المحصول بعد جمعه مباشرة لمصنع القناة، حيث واجه المزارعين في الأعوام الماضية مشاكل مع مصانع البنجر الأخري بسبب تأخر قدوم سيارات الشحن وهو ما انعكس بالسلب علي زراعة بنجر السكر في الفرافرة، حيث اشترط المزارعين مع إدارة المصنع بالإلتزام وقت الجمع وتحميل المحصول في حينه وإستلام مستحقاتهم المالية فورا.