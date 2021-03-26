وزير الإعلام اليمنى: تصعيد ميليشيا الحوثى ضد السعودية يؤكد موقفها الرافض للسلام

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية على المدنيين في المملكة العربية السعودية، بعد أيام من طرح المبادرة السعودية يؤكد موقفها الحقيقي الرافض للسلام.وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية أن الهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وآخرها محاولة الاستهداف الفاشلة لجامعتي جازان ونجران، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، تمثل تهديدًا جديًا لأرواح المدنيين وأمن وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.وأشار الإرياني إلى أن هذه الهجمات تؤكد أن ميليشيا الحوثي لن تنصاع لمتطلبات السلام إلا عبر تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية، وفرض عقوبات دولية على الميليشيا ومحاكمة قيادتها باعتبارهم "مجرمي حرب‏".وطالب من المجتمع الدولي بالوقوف في مواجهة الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولى، والعمل على وقف السياسات التدميرية الإيرانية، ووضع حد لمساعيها تقويض الحلول السلمية للأزمة، وإطالة أمد الحرب والانقلاب، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية لملايين اليمنيين.