إسرائيل تعين ملحقًًا عسكريًا جديدًا لدى الولايات المتحدة

صادق بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم، على قرار تعيين ملحق عسكري جديد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.ووافق جانتس على قرار أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بترقية العميد هيدي زيلبرمان، الذي يشغل منصب المتحدث باسم الجيش، إلى رتبة لواء، وتعيينه ملحقًا عسكريا في واشنطن، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.وتولى زيلبرمان منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في شهر يونيو لعام 2019، خلفا لرونين مانليس.وتدرج زيلبرمان في العديد من المناصب داخل الجيش الإسرائيلي، منذ انضمامه إليه في عام 1991، وأبرزها توليه منصب رئيس قسم التخطيط، وضابط العمليات في القيادة الشمالية، كما خدم في لواء المدفعية، بالإضافة إلى عدة مناصب أخرى.