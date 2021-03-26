انخفاض إنفاق المستهلكين في أمريكا خلال فبراير

انخفض إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في فبراير، إذ اجتاحت موجة من البرد الشديد معظم أجزاء البلاد وتبددت دفعة من ثاني جولة من التحفيز المالي الموجه للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، بيد أن الانخفاض مؤقت على الأرجح.وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، انخفض واحدا بالمئة الشهر الماضي بعد أن ارتفع 3.4 بالمئة في يناير.وهوى الدخل الشخصي 7.1 بالمئة بعد أن زاد 10.1 بالمئة في يناير.كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع إنفاق المستهلكين 0.7 بالمئة في فبراير وتراجع الدخل 7.3 بالمئة.