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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

3 سيناريوهات للكنيسة خلال الاحتفال بـ«أسبوع الآلام» في ظل كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:15 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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كشفت مصادر كنسية مطلعة عن أبرز سيناريوهات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الاحتفال بأسبوع الآلام وأحد الشعانين، الذي يبدأ 24 أبريل المقبل، في ظل أجواء فيروس كورونا "covid19" المستجد.

وقالت المصادر الكنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تبحث 3 سيناريوهات قبيل حلول أسبوع الآلام، والذي يُعد الأسبوع الأكثر قدسية فى السنة القبطية.

وتابعت المصادر: إن السيناريو الأول المطروح أمام الكنيسة هو اقتصار صلوات أسبوع الآلام على الكهنة والشمامسة فقط، وإطلاق بث الصلوات "أون لاين" كما حدث في عيد القيامة الماضي، والذي حل تزامنًا مع الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُضيفًا: إن السيناريو الثاني هو مشاركة عدد محدود جدًا من الشعب القبطي إلى جانب الكهنة والشمامسة خلال صلوات أسبوع الآلام.

وتابعت المصادر الكنسية: إنه في حالة استقرار الحالة الصحية خلال أسبوع الآلام فإنه يتم إطلاق الحجز المسبق أمام الشعب القبطي للمشاركة في صلوات أحد الشعانين وبصخات أسبوع الآلام بنسبة 50% من مساحة الكنيسة، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامة، ووجود فرد في كل دكة، والتباعد الاجتماعي، مع التشديد على حضور كل فرد أحد أيام أسبوع الآلام لإتاحة الفرصة للآخرين للمشاركة.

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