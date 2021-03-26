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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الإسكندرية» تحرر 217 محضرًا ومخالفة في 7 إدارات

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:30 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بنطاق الإدارات التموينية بالمحافظة، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وأشار بيان صادر عن مديرية التموين، بضبط وتحرير217 محضر ومخالفة تموينية بـ7 إدارات حيث أسفرت الحملات عن الآتي:

فقد قامت إدارة تموين غرب والجمرك بتحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين العجمى بتحرير 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم سداد فروق أسعار، و24 محضر عدم حمل شهادات صحية، و19 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و9 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر وتحريز عدد 145 علبة سجائر، ومحضر بيع سكر بسعر ازيد عدد 130 كيسا، وتحرير محضر بيع أرز مجهول المصدر غير مدون عليه بيانات وتحريز كمية 125 كجم.

من ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزه بتحرير 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة.

كذلك قامت إدارة تموين شرق بتحرير 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين استيلاء على المال العام لبقالين تموين مخالفين، تحرير محضر إدارة وتشغيل مخبز سياحى بدون ترخيص.

وقامت إدارة تموين العامرية بتحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك قامت إدارة تموين برج العرب بتحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط بتحرير 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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