الحماية المدنية فى قنا تتوجه لسوهاج لمتابعة حادث القطار

توجه أفراد من الحماية المدنية بقنا، تحت إشراف العقيد هاني الأتربي، لمساعدة قوات الحماية المدنية بسوهاج في حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة طهطا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.