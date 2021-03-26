جامعة أسيوط: مستعدون لعلاج مصابي حادث قطاري سوهاج



ونعى الدكتور طارق الجمال بخالص الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، والذى أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين من مستقلى القطارين.



وتوجه رئيس جامعة أسيوط بصادق الدعاء للمولى- عز وجل- بأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية قريبًا.

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، استعداد مستشفيات أسيوط الجامعية الكامل والتام لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين وتقديم كل ما يلزمهم من خدمة علاجية أو جراحية متخصصة واللازمة لعلاج ضحايا، مثل تلك الأنواع من الحوادث والتى تحتاج أحيانًا إلى عمليات كبرى ودقيقة.