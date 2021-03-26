مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

نعى الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة؛ ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات بإصابات متفرقة.وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.