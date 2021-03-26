شيخ الأزهر ينعى ضحايا قطار سوهاج

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بكل حزن وأسى، ضحايا حادث قطار سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوزارات والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.