التعاون الإسلامي تستنكر إطلاق الحوثي لصاروخ باليستي باتجاه نجران

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد إطلاق ميليشيا الحوثي لصاروخ باليستي تجاه مدينة نجران، ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره.وجدد العثيمين وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.