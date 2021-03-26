أحمد عيد ينعى أسر ضحايا حادث قطار سوهاج

حرص الفنان أحمد عيد، على مواساة ونعى أسر ضحايا حادث قطار سوهاج الذي تصادم اليوم بقطار آخر بسبب عطل فنى.وشارك أحمد عيد منشورًا له عبر "فيسبوك" وعلق عليه قائلاً: "البقاء لله في وفاة ضحايا #قطار_سوهاج، ألهم الله ذوهيم الصبر والسلون ونسأل الله السلامة للمصابين".ووقع منذ قليل حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج، قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنَّ مخزون الوزارة من أكياس الدم كاف في جميع المستشفيات بمحافظة سوهاج ومستشفيات الجمهورية.وأضاف أنه فور وقوع حادث تصام قطاري طهطا بسوهاج تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصابًا إلى مستشفيات الإخلاء وهي "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".