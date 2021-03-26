وزيرة الصحة توجه بتوفير الرعاية اللازمة لمصابي حادث قطاري سوهاج

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادث قطار سوهاج.وأوضح مجاهد لـ"الدستور"، أن زايد تتابع أول بأول حالة المصابين مع مديري المستشفيات التي نقل إليها المصابين.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.وأوضح مجاهد أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.