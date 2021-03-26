الانتهاء من أعمال تكريك السفينة الجانحة بقناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، انتهاء الكراكة "مشهور" من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ ألف متر مكعب من الرمال، لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.وأوضحت المصادر، أن المقرر أن تبدأ محاولات شد السفينة، بواسطة القاطرتين "بركة 1" والقاطرة عزت عادل، مشيرة أن أعمال التكريك تمت وفقا لأعلى معايير الأمان البحري بمراعاة عدة محددات أبرزها طبيعة التربة ووجود التكسيات والمسافة الآمنة بين الكراكة والسفينة.