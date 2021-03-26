شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

على كثرة مؤلفات وزير الثقافة الأسبق٬ الناقد الراحل شاكر عبدالحميد٬ والتي كان أكثرها في التناول النفسي العلمي للإبداع٬ إلا أنه أيضا تناول ظاهرة الإرهاب والتطرف من المنظور النفسي أيضا٬ وهو ما ضمنه في كتابه "التفسير النفسي للتطرف والإرهاب".حيث يذهب إلى أن: الخصائص المميزة للمتطرفين عامة؛ وكذلك للجماعات الهامشية؛ حيث يزداد احتمال ظهور التطرف من داخلها، وفي ضوء الدراسات التي قام بها الباحث السياسي والاجتماعي الأمريكي ليرد ويلكوكس. فبعد قيامه بتحليل الخطاب والبروباجندا (الدعاية) الخاصة بعدة مئات من غلاة الجماعات السياسية والاجتماعية المتطرفة والهامشية، داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، عبر مدى سياسي واجتماعي واسع، حدد ليرد ويلكوكس وضمن ما يسمى بمشروع «خدع جرائم الكراهية» عددا من الخصائص التي رأى أنها تصف هذه الجماعات أكثر من غيرها، وهذه الخصائص هي:ــ الاغتيال المعنوي للشخصيات:غالبا ما يهاجم المتطرفون شخصية خصمهم وخصائصه الخَلْقية والخُلُقية أكثر من تركيزهم على الحقائق أو القضايا المثارة، إنهم يطرحون شكوكهم حول دوافعه وصفاته المؤهلة له، وتاريخه، وقيمه التي ينادي بها، أو يتبناها، وكذلك شخصيته وصحته النفسية ومظهره الخارجي، كما أنه غالبا ما يغضب المتطرفون أو يردون بعنف عندما توجه مثل هذه الانتقادات إليهم.ــ إطلاق التسميات والألقاب:يتسم المتطرفون بلجوئهم السريع إلى استخدام الأسماء والتوصيفات العرقية أو الدينية المنحرفة المفعمة بالكراهية المحقرة (مثل: معادٍ للسامية، شيوعي، نازي، كاذب، متعصب، حقير، مخبر، أو واشٍ، أحمق، مجنون، قواد...إلخ).ويحدث ذلك كله من أجل التحقير لخصومهم ومن أجل تحويل الانتباه بعيًدا أيًضا عن وضعهم الخاص الذي قد يتناقض مع سلوكهم هذا، فقد تقوم جماعة تدعي التدين والأخلاق باستخدام ألفاظ نابية محقرة لوصف خصومهم، ويكون إطلاق مثل هذه الألفاظ في رأي أصحابها كافيًا حتى لو استنكره الآخرون منهم.ــ إطلاق التعميمات:يميل المتطرفون إلى إطلاق التعميمات حول أمور معينة خاصة بهم أو بخصومهم حتى لو توفرت حقائق أو شواهد فعلية قليلة حول ذلك. كما أنهم يميلون كذلك إلى الخلط بين مفهومي التشابه والتطابق، فالأشياء المتشابهة لا تكون بالضرورة، متطابقة؛ مثلا الإنسان (أ) يشبه في شكله العام الإنسان (ب)، لكن ليس معنى هذا التشابه أنهما شخص واحد، لكن المتطرفين يقولون إنهما شخص واحد؛ لأنهما متشابهان في كونهما ينتميان إلى جنس البشر أو إلى جماعة بشرية دينية أو قومية معينة، ويحدث ذلك بالنسبة للأشياء والأحداث وغيرها أيضا، وعلى نحو يفتقر إلى المنطق، مما ينطوي كذلك على احتمالات كبيرة للوصول إلى استنتاجات زائفة وعدم توفر البراهين الكافية من الوصول إلى تأكيدات معينة: يميل المتطرفون إلى أن يكونوا غامضين إلى حد كبير حول ما يكون أو يقيم الدليل والبرهان لديهم، كما أنهم يقعون كثيرًا في أغاليط منطقية، فيفترضون مثلا أن الأحداث السابقة تفسر الأحداث اللاحقة نتيجة لعلاقة ما يختلقونها في أذهانهم بين الماضي والحاضر، وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة بينهما.كما يميلون إلى إسقاط رغباتهم وأمانيهم الخاصة على الاستنتاجات التي يريدون الوصول إليها؛ وكذلك إلى المبالغة والتضخيم في قيمة أو دلالة المعلومات التي تؤكد معلوماتهم ويتجاهلون كذلك، أو يقللون من شأن، المعلومات التي تتناقض مع ما يعتقدون فيه. هكذا تكون المشاعر والمعتقدات هي التي تحركهم وليس الحقائق أو الوقائع أو العلم، فيكونون متوجهين من خلال ما يريدون له أن يوجد، وليس من خلال ما هو موجود فعلا. وبذلك يهيمن على المتطرفين نوعان من التفكير؛ هما التفكير بالتمني، والتفكير المفعم بالخوف.ــ التبني للمعايير المزدوجة:يميل المتطرفون عامة إلى الحكم على أنفسهم واهتماماتهم ومصالحهم، في ضوء مقاصدهم ومعتقداتهم فيعلون من شأنها من خلال التفضيل والتحبيذ لها، ويحكمون على الآخرين في ضوء أفعالهم؛ حيث ينظرون إليها بطريقة نقدية. إنهم يطلبون منك أن تقبل تأكيداتهم الخاصة المتعلقة بالإيمان والصدق، ولكنهم يطلبون منك أيضا إثباتًا ودليلا على معتقداتك أنت الخاصة، وقد يوافقون على شيء اليوم وينكرونه غدا، والعكس بالعكس أيضا.ــ الميل إلى النظر إلى خصومهم ومنتقديهم على أنهم أشرار بطبيعتهم:يكون الخصوم، بالنسبة للمتطرفين، عبارة عن مجموعة من الأشخاص السيئين، اللا أخلاقيين، المفتقرين للإخلاص والأمانة، كما يرونهم وضعاء، ومفعمين بالكراهية، وقساة القلوب والسلوك، وغير ورعين أو متسمين بالتقوى. ويكون ذلك ليس لأنهم فقط لا يتفقون معهم في أقوالهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم، بل أيضا لأنهم يرون الأمور بطريقة مختلفة ولديهم اهتمامات تعارض اهتماماتهم أو تدخل في منافسة معها.ــ الرؤية الثنائية الضدية للعالم:يميل المتطرفون إلى رؤية العالم في ضوء المقولات المطلقة الخاصة بالخير والشر، مع وضد، وليست هناك من درجات وسطى بين هذين الضدين؛ ليست هناك نسبية في الأشياء أو في سلوكيات البشر. هكذا تكون كل الأمور أخلاقية الطابع، تقوم على أساس التصنيف للعالم والناس إلى صواب وخطأ، ويكون الصواب متعلًقا بهم، والخطأ خاصًا بخصومهم، ويكون شعارهم الذي يتبنونه دائما هو «من ليس معي فهو ضدي».ــ التأييد لوجود درجة معينة من الرقابة أو الكبت لخصومهم ومنتقديهم:قد يتجلى ذلك في القيام بحملات صحفية أو إعلامية أو غير ذلك؛ من أجل إبعاد خصومهم عن وسائل الإعلام. وقد يتجلى ذلك في وضع قوائم سوداء بهؤلاء الخصوم أو العزل السياسي والإعلامي لهم، وقد يتم تكوين «لوبي» يعمل على وضع قوانين أو تشريعات لمنعهم من الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام أو إلقاء محاضرات عامة أو التدريس في المدارس والجامعات، وكذلك مصادرة كتبهم في المدارس والجامعات، ومصادرة كتبهم أو رفعها من المكتبات أو معارض الكتب... إلخ. هكذا يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم؛ لأنهم يشعرون بالتهديد ويتخذون مواقف دفاعية عندما يرد عليهم أحد ما أو يطرح رأيًا مخالفًا لرأيهم.