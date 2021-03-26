وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

قال عبد الفتاح فكري، رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، إن سائق القطار الإسباني المكيف رقم ٢٠١١، جمال منصور، توفى إثر إصابته بإصابات بالغة نتيجة حادثة قطاري طهطا.وأضاف "فكري" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم التحفظ على سائق قطار رقم ١٥٧ المميز الذي وقف على الخط، وذلك للتحقيق في الواقعة.