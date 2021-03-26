الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إنَّه "تابع عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".وأضاف الرئيس السيسي عبر حسابه في "فيسبوك": "إنَّ الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وجميع الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".وتوجه الرئيس السيسي بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم: "أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله".ووجه الرئيس الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.