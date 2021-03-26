التحفظ على 2 طن زيت طعام فاسد بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 2،05 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود بلاغ بقيام قائد سيارة بتجميع كمية من زيت الطعام غير صالح للاستخدام بقصد إعادة تدويره وبيعه مرة أخرى للتربح منه.تم عمل كمين وألقي القبض على السائق، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 2،05 طن "زيت طعام" غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.