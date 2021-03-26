التحفظ على 3 آلاف عبوة مشروبات مهربة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 3 آلاف عبوة مشروبات مهربة جمركيًا دون مستندات مجهولة المصدر، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المشروبات، دون ترخيص، بحيازة كمية من العبوات من العصائر المهربة من الجمارك ومجهولة المصدر.تم مداهمة المحل، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 3000 عبوة مشروبات مهربة جمركيًا دون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.