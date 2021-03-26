السيسى يوجه بتشكيل لجنة من 4 جهات للتحقيق فى حادث قطارى سوهاج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في حادث قطاري سوهاج وكشف كل الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات.كما وجه الرئيس السيسي بانتقال رئيس الوزراء وبرفقته وزراء الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل لموقع الحادث؛ لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا، وتكليف القوات المسلحة بالمشاركة فى نقل المصابين والرعاية الطبية.