السعودية: 510 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 510 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 387 ألفًا و292 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 372 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 376 ألفًا و203 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.637 حالة منذ بداية الجائحة.