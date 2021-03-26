جابر طايع: الجهلاء يطلقون مصطلحات التحريم والتكفير دون وعي

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها جاءت بالخير والنفع والفضل والسعة، وأرشدت الناس إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة ؛ فأحلت لهم كل طيب، وحرمت عليهم كل خبيث، ونهت عن كل ضرر، وشرعت كل ما يقيم الحياة، ويحفظ على الناس أمنهم واستقرارهم.وأضاف طايع في خطبة الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة، أن المتدبر في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أن مساحة الحلال فيها واسعة، والحرام ضيقة محدودة.وأكد طايع أن الدين الإسلامي حذر من مغبة الحرام وأكل الحرام، موضحا أن الجهلاء يجعلون الأصل في كل شيء التحريم والمنع، ويطلقون مصطلحات التحريم والتفسيق والتبديع والتكفير دون وعي، وغير مدركين ما يترتب على ذلك من آثار، وغير مفرقين بين التحريم والكراهية، ولا حتى ما هو خلاف الأولى، فصبوا على الناس حياتهم، ونهروهم من دين الله، وهو ما حذرنا منه المولى عز وجل ونبينا الكريم.