رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى و5 وزراء يتوجهون إلى سوهاج.. ولجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:55 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف مدبولي بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وستتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

بث مباشر لـ«الدستور» من موقع حادث قطارى سوهاج

«الصحة»: 50 مصابًا بـ«تصادم قطارى سوهاج»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر


الصور

image description

جامعة أسيوط: مستعدون لعلاج مصابي حادث قطاري سوهاج

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

حسن عبد الموجود: لم استعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد فى معرض الإسكندرية

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم