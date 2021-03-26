إغلاق وتشميع منشأتين مخالفتين لإجراءات كورونا بالإسكندرية

شن حي ثان المنتزة بالإسكندرية حملة مكبرة، للتفتيش على مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الأحترازية، المقرر من قبل مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإزالة كافة الاشغالات التي تعوق السير في حرم الطريق العام.جاء ذلك طبقا لتعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزة، بتشديد للمرور علي المحال التي تقع في نطاق الحي، والتأكد من مدي التزامها بالاجراءات الإحترازية.وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مركز تعليمي، وقاعة أفراح، وبناءً عليه تم تحصيل غرامات فورية بقيمة ٢٥ ألف جنيه مصري، حيث تم المرور بشارع ٤٥ قبلى - شارع ٣٠ ابوكمال متفرع من ش 45 قبلى - شارع مصطفى كامل عزبه الرحمنه الاصلاح - شارع ٢٥ طوسون.شارك بالحملة يحيي زكريا سكرتير عام الحي، وبحضور الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، وبحضور ممثلين ومديرين الحي (مدير إدارة الخدمات، مدير إدارة المتابعة الميدانية، معاوني إدارة إشغال الطريق، وحدة الإزالة، مندوب إدارة الإيرادات، مندوب الغلق لدي إدارة رخص المحلات).