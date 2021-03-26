«تربية رياضية الوادى الجديد» تنظم معسكرا طلابيا وسط إجراءت احترازية

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بدأت اليوم كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد فى تنفيذ المعسكر التدريبى لطلاب الفرقة الاولى والثالثة والذى يضم انشطة رياضية وكشفية لطلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بالجامعة.وصرح الدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد، ان المعسكر الإجباري يشارك فيه 358 طالب وطالبة من الفرقتين الأولى والثالثة بالكلية وينفذ لمدة ثلاثة ايام وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحضور.وأوضح أن المعسكر الكشفي يتضمن تنفيذ مجموعة من الانشطة الرياضية والكشافية والخدمة العامة داخل المجمع الرياضى التعليمى وتنفيذ انشكة كشفية من خلال التنسيق والتعاون بين جمعيات الكشافة بالمحافظة.لافتا إلى ان حضور المعسكر شرط انتقال الطالب من عام دراسي الى العام الدراسى التالي إلا من خلال المشاركة في هذا المعسكر الإجباري لطلاب وطالبات كلية التربية الرباضية بجامعة الوادى الجديد.واضاف ان المعسكر بإشراف الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والاستاذ محمد سمعون امين عام الكلية هذا ويشرف على المعسكر ادايا الدكتور باهى ابو معين الاستاذ المساعد بكلية التربية الرياصية مع مجموعة من الاساتذة واعضاء هيئة التدريس بالكلية