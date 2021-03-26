رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تربية رياضية الوادى الجديد» تنظم معسكرا طلابيا وسط إجراءت احترازية

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:37 م
معسكرا طلابيا
معسكرا طلابيا
محمد مهدي
طباعة
تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بدأت اليوم كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد فى تنفيذ المعسكر التدريبى لطلاب الفرقة الاولى والثالثة والذى يضم انشطة رياضية وكشفية لطلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بالجامعة.

وصرح الدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد، ان المعسكر الإجباري يشارك فيه 358 طالب وطالبة من الفرقتين الأولى والثالثة بالكلية وينفذ لمدة ثلاثة ايام وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحضور.

وأوضح أن المعسكر الكشفي يتضمن تنفيذ مجموعة من الانشطة الرياضية والكشافية والخدمة العامة داخل المجمع الرياضى التعليمى وتنفيذ انشكة كشفية من خلال التنسيق والتعاون بين جمعيات الكشافة بالمحافظة.

لافتا إلى ان حضور المعسكر شرط انتقال الطالب من عام دراسي الى العام الدراسى التالي إلا من خلال المشاركة في هذا المعسكر الإجباري لطلاب وطالبات كلية التربية الرباضية بجامعة الوادى الجديد.

واضاف ان المعسكر بإشراف الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والاستاذ محمد سمعون امين عام الكلية هذا ويشرف على المعسكر ادايا الدكتور باهى ابو معين الاستاذ المساعد بكلية التربية الرياصية مع مجموعة من الاساتذة واعضاء هيئة التدريس بالكلية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 50 مصابًا بـ«تصادم قطارى سوهاج»

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»


الصور

image description

جامعة أسيوط: مستعدون لعلاج مصابي حادث قطاري سوهاج

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

حسن عبد الموجود: لم استعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد فى معرض الإسكندرية

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم