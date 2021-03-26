جورج غبور عالم فيزياء في «ديدو» وتمرجي بـ«ماما حامل»

انتهى الفنان جورج غبور من تصوير عملين سينمائيين خلال الأيام القليلة الماضية أولهما "ديدو"، والذي سيتم عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.وقال غبور لـ"الدستور"، إنه يجسد شخصية عالم فيزياء، يقوم بمساعدة أبطال العمل على حل مشكلتهم بعدما تحولو إلى "عقلة الإصبع" خلال أحداث العمل.وفيلم "ديدو" من بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوًا".كما يشارك غبور في بطولة فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يتم تصويره حاليًا، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويجسد خلاله شخصية "تمرجي" في المستشفى التي يعمل فيها محمد سلام والذي يجسد حمدي المرغني شخصية شقيقه ووالدتهما ليلى علوي.يشارك في بطولة العمل بيومى فؤاد، وحمدىالميرغنى ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ونانسى صلاح، وهدى الاتربى، وسامىمغاورى وعدد آخر من الفنانين وهو إنتاج شركات سينرجى فيلمز ودولار ومصر العالمية.