إصابة 3 فلسطينين بالرصاص خلال قمع مسيرة شرق نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن شرق نابلس.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن شهود عيان، بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس ونقل إلى المستشفى، واثنين بالقدم وتم معالجتهم بالمكان.وأضاف شهود العيان أن مسيرة بيت دجن انطلقت من أمام المسجد الكبير في القرية، حيث توقف المشاركون أمام منزل الشهيد عاطف حنايشة الذي استشهد قبل أسبوع برصاص الاحتلال، ثم توجهت المسيرة إلى منطقة الثغرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، حيث هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة.