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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:40 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط، والتنسيق مع المستشفى الجامعي بأسيوط ومستشفى المبرة، لتكون على أهبة الاستعداد تحسبًا لاستقبال مصابي حادث تصطادم قطارين بسوهاج مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلي أي جهة للمساندة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات بالمحافظة يفيد بتلقيهم إشارة عن وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من المصابين والضحايا.

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط مدير مرفق إسعاف أسيوط بالدفع بإمدادات من سيارات الإسعاف المجهزة، حيث تم إرسال 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بمحافظة سوهاج للمساعدة في نقل المصابين فضلا عن الدفع بفريق من الحماية المدنية وعربتي إطفاء وسيارات إنقاذ نهري وبري وتأمين، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة للمحافظة لإرسالها إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة إذا تطلب الأمر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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