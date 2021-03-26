رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

رغم جائحة كورونا أنتجت ألمانيا هذا العام 214 مليون قطعة شيكولاته على هيئة أرنب بمناسبة عيد القيامة.كان هذا نتيجة استطلاع نشره يوم الجمعة الاتحاد الألماني لصناعة الحلويات.وحسب البيانات، فإن نصف أرانب الشيكولاتة "المصنوعة في ألمانيا" تبقى داخل البلاد، والنصف الآخر يُصدر للخارج، وبشكل أساسي إلى البلدان الأوروبية، وأيضًا إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا.وفي عام 2019 قبل أزمة كورونا، تم إنتاج 220 مليون أرنب شيكولاتة في ألمانيا.