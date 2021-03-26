التحفظ على 3 أطنان ياميش فاسد في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 3،5 طن ياميش رمضان غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول بتهمة الغش التجاري.تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لحيازته ياميش رمضان فاسدة قبل ترويجها بالاسواق.تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 3،5 طن ياميش رمضان غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.