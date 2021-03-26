146 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 8 آلاف و238 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و278 ألفًا و115 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 146 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفًا و92 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 635 ألفًا و579 شخصًا.