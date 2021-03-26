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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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التحفظ على طن مكملات غذائية و4080 عبوة منشطات مجهولة بالإسكندرية

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4080 عبوة منشطات و4776 عبوة مستحضرات تجميل و1،120 طن "مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج مستحضرات التجميل والمنشطات "بدون ترخيص"، مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالاسواق.
تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بحوزته علي 4080 عبوة "منشطات " مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"، و4776 عبوة مستحضرات تجميل "شامبو وكريمات وماسك وجه "مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافًا للحقيقة وغير مسجلة "منتج نهائى" و1،120طن "مكملات غذائية "معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" و1،065 طن "بروتين، وسكروزمانى، وكاكاو" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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