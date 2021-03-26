«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد في معرض الإسكندرية

«كنوز الهيئة»، مبادرة ثقافية أطلقتها الهيئة العامة للكتاب في معرض إسكندرية للكتاب، الذي افتتحه الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة، مساء أمس بأرض الكوتة في المحافظة، لتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب والقراءة.وحددت الهيئة أسعار الكتب في المبادرة بواحد جنيه لسعر الكتاب، حيث إن تلك الكتب كانت قد صدرت منذ سنوات، وتم عمل جرد لها، وبيعها بأسعارها القديمة التي كانت قد طبعت عليها.يذكر أن معرض الإسكندرية للكتاب هو أول فعالية تنطلق بعد قرار رئيس مجلس الوزراء باستئناف فعاليات وزارة الثقافة بحضور 50% مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.يشارك في المعرض 90 دار نشر، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ويقام على مساحة 2600 متر، ويبلغ ارتفاع الخيمة 17 متر، لضمان التهوية الجيدة.وتشهد الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب، مشاركة هيئة الشارقة للكتاب، ومشاركة مشروع كلمة بأبوظبي، وهي أول مرة يكون فيه مشاركة من جهات خارجية وهي خطوات في إطار تحويل معرض الإسكندرية لمعرض دولي للكتاب.