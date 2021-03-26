الأرصاد: طقس السبت مائل للبرودة.. ونشاط للرياح أحيانًا
الجمعة 26/مارس/2021 - 02:36 م
ا ش اطباعة
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، متوقعة أن يكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وأشار بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة كذلك.
أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة إلى أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة.
وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع الهيئة شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، إلى جانب نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد توقعت الهيئة أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر ستشهد اضطرابا شديدا وارتفاع الموج فيه من خمسة أمتار ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 13
شبين الكوم 20 11
دمنهور 19 12
بلطيم 18 12
مطروح 17 12
السلوم 18 11
سيوة 19 09
بورسعيد 19 13
دمياط 18 13
الزقازيق 20 12
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 20 12
السويس 20 14
العريش 19 12
رفح 18 11
رأس سدر 21 12
نخل 19 07
نويبع 24 16
طابا 20 13
كاترين 15 05
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 16
الفيوم 21 12
بنى سويف 21 12
المنيا 21 12
أسيوط 22 12
سوهاج 24 13
قنا 25 14
الأقصر 26 15
أسوان 26 16
إدفو 26 17
أبوسمبل 25 15
الوادى الجديد 24 14
شلاتين 27 17
أبو رماد 28 16
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18
وأشار بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة كذلك.
أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة إلى أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة.
وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع الهيئة شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، إلى جانب نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد توقعت الهيئة أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر ستشهد اضطرابا شديدا وارتفاع الموج فيه من خمسة أمتار ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 13
شبين الكوم 20 11
دمنهور 19 12
بلطيم 18 12
مطروح 17 12
السلوم 18 11
سيوة 19 09
بورسعيد 19 13
دمياط 18 13
الزقازيق 20 12
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 20 12
السويس 20 14
العريش 19 12
رفح 18 11
رأس سدر 21 12
نخل 19 07
نويبع 24 16
طابا 20 13
كاترين 15 05
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 16
الفيوم 21 12
بنى سويف 21 12
المنيا 21 12
أسيوط 22 12
سوهاج 24 13
قنا 25 14
الأقصر 26 15
أسوان 26 16
إدفو 26 17
أبوسمبل 25 15
الوادى الجديد 24 14
شلاتين 27 17
أبو رماد 28 16
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18