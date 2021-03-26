الأرصاد: طقس السبت مائل للبرودة.. ونشاط للرياح أحيانًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، متوقعة أن يكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.وأشار بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة كذلك.أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة إلى أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة.وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع الهيئة شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، إلى جانب نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد توقعت الهيئة أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر ستشهد اضطرابا شديدا وارتفاع الموج فيه من خمسة أمتار ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 12الإسكندرية 19 13وادى النطرون 19 12طنطا 19 13شبين الكوم 20 11دمنهور 19 12بلطيم 18 12مطروح 17 12السلوم 18 11سيوة 19 09بورسعيد 19 13دمياط 18 13الزقازيق 20 12المنصورة 19 11الإسماعيلية 20 12السويس 20 14العريش 19 12رفح 18 11رأس سدر 21 12نخل 19 07نويبع 24 16طابا 20 13كاترين 15 05الطور 23 15شرم الشيخ 25 16الغردقة 25 14مرسى علم 23 16الفيوم 21 12بنى سويف 21 12المنيا 21 12أسيوط 22 12سوهاج 24 13قنا 25 14الأقصر 26 15أسوان 26 16إدفو 26 17أبوسمبل 25 15الوادى الجديد 24 14شلاتين 27 17أبو رماد 28 16حلايب 25 19رأس حدربة 24 18