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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم عيار 21 السبت 27-3-2021 في مصر

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:36 م
الذهب
الذهب
هبه محمد
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الذهب من ضمن المواضيع الأكثر أهمية لدى الجميع، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب اليوم في مصر بالصاغة، وذلك لأن سعر الذهب يوميًا يشهد عدم استقرار في الأسواق بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها كافة الأسواق وهي جائحة فيروس كورونا الخطير.

ونظرًا للأهمية لدى الجميع، يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة الأسعار والتكاليف التي تشمل أسعار الذهب اليوم السبت 27-3-2021 في مصر بالصاغة.

أسعار الذهب اليوم السبت 2021 في مصر بالصاغة


1 - سعر جرام الذهب عيار 24 (875 جنيه بالصاغة)

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم تراجع غير متوقع في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى 875 جنيها بالصاغة، ومن المعروف أن جرام الذهب عيار 24 هو الأعلى سعرًا في مصر بسبب جودته وأشكالة المختلفة.

2 - سعر جرام الذهب عيار 21

 ( 764 جنيه بالصاغة)

وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق بتراجع وعدم استقرار في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى 764 جنيه بالصاغة، ويعرف أن جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر تداول في الشراء نظرًا لجودته الجيد وأسعاره متوفرة لدى الجميع.

3 - سعر جرام الذهب عيار 18

(653 جنيه بالصاغة)


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأسواق بانخفاض وعدم استقرار في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى 653 جنيه بالصاغة، ومن المعروف أن جرام الذهب عيار 18 سعره مناسب جدًا للشباب المقبلين على الزواج وهو الأكثر بيعًا في الوجه القبلي والوجه البحري.

4 - سعر الجنيه الذهب اليوم السبت (6112 جنيه بالصاغة)

حيث تداول سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر نحو ما يقرب إلى حوالي 6112 جنيه بالصاغة ويصل وزن جنيه الذهب نحو ما يقرب إلى 8 جرامات من العيار الأكثر انتشارًا 21.



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